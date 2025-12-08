Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
130.05CHF
0.60CHF
0.46 %
10:52:42
SWX
08.12.2025 08:37:50
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 125 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ben Cohens senkte am Sonntag seine Gewinnerwartungen für den Rückversicherer. Die Aktienrückkäufe seien geringer als erwartet, der Fokus liege nun auf Übernahmen und die Äußerungen zum Wettbewerb im Schaden- und Haftpflicht-Geschäft seien vorsichtig gewesen./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 17:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
118.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
129.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8.67%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
130.36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.48%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
09:30
|Analyse: RBC Capital Markets vergibt Underperform an Swiss Re-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28