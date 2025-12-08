Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.12.2025 08:37:50

Swiss Re Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 125 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ben Cohens senkte am Sonntag seine Gewinnerwartungen für den Rückversicherer. Die Aktienrückkäufe seien geringer als erwartet, der Fokus liege nun auf Übernahmen und die Äußerungen zum Wettbewerb im Schaden- und Haftpflicht-Geschäft seien vorsichtig gewesen./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 17:44 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

