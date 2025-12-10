Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
127.85CHF
-0.45CHF
-0.35 %
14:58:23
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.12.2025 12:50:21
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 138 auf 133 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Erkenntnisse vom Investorentag des Schweizer Rückversicherers an./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Swiss Re AG
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
133.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
128.20 CHF
Abst. Kursziel*:
3.74%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
127.84 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
4.04%
Analyst Name::
Andrew Baker
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AG
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re zieht am Mittwochmittag an (finanzen.ch)
12:26
|SLI-Handel aktuell: SLI fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
09:28