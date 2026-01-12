Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
89.22CHF
2.88CHF
3.34 %
10:05:12
SWX
12.01.2026 07:55:09
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf
89.89 CHF 1.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe 2025 ein herausforderndes Jahr hinter sich, schrieb Callum Elliott in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hält die zurückliegenden Kursverluste für übertrieben, da das Wachstum im vierten Geschäftsquartal eine positive Wendung genommen haben sollte./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
97.08 €
|
Abst. Kursziel*:
32.88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
96.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.54%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
