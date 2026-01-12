Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'389 -0.3%  SPI 18'455 -0.3%  Dow 49'504 0.5%  DAX 25'282 0.1%  Euro 0.9307 0.0%  EStoxx50 5'979 -0.3%  Gold 4'597 1.9%  Bitcoin 72'167 -0.9%  Dollar 0.7961 -0.6%  Öl 63.1 0.2% 
Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

89.22
CHF
2.88
CHF
3.34 %
10:05:12
SWX
12.01.2026 07:55:09

Beiersdorf Outperform

Beiersdorf
89.89 CHF 1.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe 2025 ein herausforderndes Jahr hinter sich, schrieb Callum Elliott in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hält die zurückliegenden Kursverluste für übertrieben, da das Wachstum im vierten Geschäftsquartal eine positive Wendung genommen haben sollte./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 22:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
129.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
97.08 € 		Abst. Kursziel*:
32.88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
96.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.54%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

