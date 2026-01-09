Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'422 0.5%  SPI 18'503 0.5%  Dow 49'504 0.5%  DAX 25'262 0.5%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 5'997 1.6%  Gold 4'584 1.6%  Bitcoin 73'017 0.3%  Dollar 0.7968 -0.5%  Öl 63.4 0.6% 
12.01.2026 07:45:04

Philips Overweight

Philips
23.68 CHF 2.38%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Hassan Al-Wakeel erwartet laut seinem Ausblick vom Freitagabend positive Kurstreiber für den Gesundheitstechnik-Konzern. Philips sei eine der wenigen verbliebenen Aktienstorys im Sektor, die getrieben sei von Margenpotenzial./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Overweight
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.46 € 		Abst. Kursziel*:
9.98%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.37%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

