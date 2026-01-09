Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
116.15CHF
1.63CHF
1.43 %
09.01.2026
12.01.2026 07:45:42
Hapag-Lloyd Underweight
Hapag-Lloyd
116.15 CHF 1.43%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Underweight" belassen. Marco Limite berichtete am Freitag von einem Gespräch mit einem Investor-Relations-Manager. Die Entscheidung eines US-Gerichts zu den Zöllen sei schwer vorhersehbar. Klar sei aber, dass Zölle ein zentraler Bestandteil der US-Politik bleiben dürften./ tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
