Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’581 1.6%  Bitcoin 73’017 0.3%  Dollar 0.7968 -0.5%  Öl 63.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
QIAGEN-Aktie: Nach erfolgreichem 2025 folgt starker Ausblick auf 2026
COSMO-Aktie: Neue Wachstumsphase steht an
IVF Hartmann-Aktie: Interims-CEO Martin Walther wird definitiv Chef
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Molecular Partners-Aktie: Weiter bis 2028 finanziert
Suche...
eToro entdecken

Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475

116.15
CHF
1.63
CHF
1.43 %
09.01.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.01.2026 07:45:42

Hapag-Lloyd Underweight

Hapag-Lloyd
116.15 CHF 1.43%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Underweight" belassen. Marco Limite berichtete am Freitag von einem Gespräch mit einem Investor-Relations-Manager. Die Entscheidung eines US-Gerichts zu den Zöllen sei schwer vorhersehbar. Klar sei aber, dass Zölle ein zentraler Bestandteil der US-Politik bleiben dürften./ tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
124.80 € 		Abst. Kursziel*:
-24.68%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
126.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-25.63%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten