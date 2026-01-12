Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Jason Goldberg gab am Freitagnachmittag einen Ausblick auf die Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Im Vergleich zum Vorquartal rechnet er mit einem höheren Nettozinsertrag, aber saisonbedingt niedrigeren Handelsumsätzen und Investmentbanking-Gebühren. Die Zahlen dürften außerdem etwas höhere Ausgaben sowie weiterhin günstige Kredittrends widerspiegeln./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 15:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 391.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 329.19 		Abst. Kursziel*:
18.78%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 329.24 		Abst. Kursziel aktuell:
18.76%
Analyst Name::
Jason Goldberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

