JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Jason Goldberg gab am Freitagnachmittag einen Ausblick auf die Zahlen des vierten Geschäftsquartals. Im Vergleich zum Vorquartal rechnet er mit einem höheren Nettozinsertrag, aber saisonbedingt niedrigeren Handelsumsätzen und Investmentbanking-Gebühren. Die Zahlen dürften außerdem etwas höhere Ausgaben sowie weiterhin günstige Kredittrends widerspiegeln./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Overweight
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 391.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 329.19
|
Abst. Kursziel*:
18.78%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 329.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.76%
|
Analyst Name::
Jason Goldberg
|
KGV*:
-
