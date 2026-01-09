Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’581 1.6%  Bitcoin 73’017 0.3%  Dollar 0.7968 -0.5%  Öl 63.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
QIAGEN-Aktie: Nach erfolgreichem 2025 folgt starker Ausblick auf 2026
COSMO-Aktie: Neue Wachstumsphase steht an
IVF Hartmann-Aktie: Interims-CEO Martin Walther wird definitiv Chef
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Molecular Partners-Aktie: Weiter bis 2028 finanziert
Suche...
eToro entdecken

Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

234.20
CHF
-5.60
CHF
-2.34 %
09.01.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.01.2026 07:48:13

Sartorius vz Neutral

Sartorius vz.
240.02 CHF -2.51%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 266 auf 273 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Bioprocessing-Werte seien seit Sommer sehr gut gelaufen und die Perspektiven dieses Bereichs seien damit angemessener berücksichtigt. Für die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech strich Quigley seine Kaufempfehlung./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
273.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
262.40 € 		Abst. Kursziel*:
4.04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
254.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.23%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten