Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 266 auf 273 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley sieht im europäischen Life-Science-Bereich anderswo bessere Chancen, wie er am Montag schrieb. Bioprocessing-Werte seien seit Sommer sehr gut gelaufen und die Perspektiven dieses Bereichs seien damit angemessener berücksichtigt. Für die Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech strich Quigley seine Kaufempfehlung./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
273.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
262.40 €
|
Abst. Kursziel*:
4.04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
254.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.23%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)