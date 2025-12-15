Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'014 -0.3%  SPI 17'864 -0.3%  Dow 48'114 -0.6%  DAX 24'143 0.3%  Euro 0.9348 0.1%  EStoxx50 5'733 0.3%  Gold 4'317 0.4%  Bitcoin 69'196 -1.0%  Dollar 0.7976 0.3%  Öl 59.6 1.3% 
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

130.00
CHF
-0.70
CHF
-0.54 %
09:25:10
SWX
17.12.2025 08:01:44

Swiss Re Neutral

Swiss Re
129.90 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Swiss Re von 150 auf 135 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Will Hardcastle kappte am Dienstagabend seine Ergebnisschätzungen für den Rückversicherer bis 2027 um 5 bis 7 Prozent. Weitere Belastungen durch den Bereich Life & Health Reinsurance seien nicht auszuschließen. Zudem begrüßt Hardcastle zwar grundsätzlich die Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms. Zunächst verfehle aber das Volumen die Erwartungen deutlich./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
135.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
130.70 CHF 		Abst. Kursziel*:
3.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
129.90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3.93%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

