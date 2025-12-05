Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
Swiss Re Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 133 Franken belassen. Die Ziele des Rückversicherers für 2026 lägen unter den Erwartungen, schrieb Ivan Bokhmat in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es bestehe zwar weiterhin Vertrauen in die kombinierte Schaden-Unfall-Quote, doch die Ertragslage im Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen liege etwas unter den Schätzungen. Die Aktienrückkäufe wirkten nur halb so hoch wie von Experten prognostiziert./rob/tih/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
133.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
129.45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2.74%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
129.84 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.43%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
