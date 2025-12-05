Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Elektroautobauer drängt auf EU-Zulassung für Full Self-Driving - Engpass Niederlande
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
So sagt man Nein im Job
Suche...
Plus500 Depot

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

129.45
CHF
-9.05
CHF
-6.53 %
05.12.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 21:43:20

Swiss Re Underweight

Swiss Re
129.84 CHF -6.40%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 133 Franken belassen. Die Ziele des Rückversicherers für 2026 lägen unter den Erwartungen, schrieb Ivan Bokhmat in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es bestehe zwar weiterhin Vertrauen in die kombinierte Schaden-Unfall-Quote, doch die Ertragslage im Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen liege etwas unter den Schätzungen. Die Aktienrückkäufe wirkten nur halb so hoch wie von Experten prognostiziert./rob/tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
133.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
129.45 CHF 		Abst. Kursziel*:
2.74%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
129.84 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2.43%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?