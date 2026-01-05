Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Swiss Re Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Nach der außergewöhnlich profitablen Periode zwischen 2023 und 2025 beschrieben die großen Rückversicherungsmakler die Vertragserneuerungen zum 1. Januar 2026 nun als "eine Phase der Abschwächung des harten Marktes", schrieben die Analysten Michael Christodoulou und Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Rückversicherern. Kapital sei reichlich vorhanden, der Wettbewerb habe sich zugleich verschärft und die inzwischen an die Risiken angepassten Preise in den Sach- und Spezialversicherungssparten sänken./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
140.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
128.25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
128.30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.12%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
10:02
|SMI-Papier Swiss Re-Aktie: Hätte sich eine Swiss Re-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.01.26
|Swiss Re-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember (finanzen.net)
|
30.12.25
|Optimismus in Zürich: SMI zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SLI schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)