SMI 11'974 0.0%  SPI 16'658 -0.1%  Dow 44'839 -0.2%  DAX 24'339 0.6%  Euro 0.9416 -0.1%  EStoxx50 5'422 0.6%  Gold 3'344 -0.3%  Bitcoin 95'546 -3.8%  Dollar 0.8077 0.3%  Öl 66.5 1.1% 
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

145.90
CHF
-4.75
CHF
-3.15 %
16:10:50
SWX
14.08.2025 14:06:16

Swiss Re Overweight

Swiss Re
145.93 CHF -2.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Schweizer Rückversicherer sei zudem erneut in der Lage gewesen, Reserven aufzulösen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Overweight
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
170.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
147.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
15.33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
145.93 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16.50%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

