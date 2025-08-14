|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 14:06:16
Swiss Re Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Schweizer Rückversicherer sei zudem erneut in der Lage gewesen, Reserven aufzulösen./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Overweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
170.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
147.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
145.93 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.50%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
15:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
|
14:58
|Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Swiss Re-Aktie (finanzen.ch)
|
13:58
|Swiss Re-Aktie: UBS AG vergibt Buy (finanzen.ch)
|
13:48
|Swiss Re profitiert im zweiten Quartal von geringen Schäden (AWP)
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: So steht der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
12:26