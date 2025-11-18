Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
Swiss Re Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 124 auf 133 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Swiss Re sei zwar ähnlich bewertet wie die empfohlene Munich Re, ihr Risikopuffer sei aber geringer./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
Unternehmen:
Swiss Re AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
133.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
139.70 CHF
Abst. Kursziel*:
-4.80%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
139.65 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-4.76%
Analyst Name::
Claudia Gaspari
KGV*:
-
