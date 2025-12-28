Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr war ein Sui 4.081 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in SUI investiert worden wären, hätte man nun 245.04 Sui im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 355.47 USD, da sich der Wert von Sui am 27.12.2025 auf 1.451 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 64.45 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1.345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net