Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’533 1.2%  Bitcoin 68’978 0.3%  Dollar 0.7894 0.2%  Öl 60.7 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Investmentfonds werden zu ETFs: Chancen und Risiken für Anleger
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Aptos: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
SUI-Anlage im Blick 28.12.2025 11:03:09

Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sui-Einstieg verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr war ein Sui 4.081 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in SUI investiert worden wären, hätte man nun 245.04 Sui im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 355.47 USD, da sich der Wert von Sui am 27.12.2025 auf 1.451 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 64.45 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1.345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall