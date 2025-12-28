Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aptos: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Aptos verlieren können.

Am 27.12.2024 wurde Aptos bei 8.713 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 100 USD in APT investiert hat, hat nun 11.48 Aptos im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 20.12 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.12.2025 auf 1.753 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 79.88 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1.451 USD. Bei 10.16 USD erreichte Aptos am 06.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
