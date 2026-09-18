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18.09.2026 15:58:31
Börse Zürich: SLI verbucht am Freitagnachmittag Verluste
Der SLI zeigt sich am Nachmittag in Rot.
Am Freitag notiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.47 Prozent leichter bei 2’225.71 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.243 Prozent auf 2’230.69 Punkte an der Kurstafel, nach 2’236.13 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’242.14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2’223.58 Einheiten.
SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0.005 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 18.08.2026, mit 2’297.96 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der SLI noch bei 2’215.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der SLI mit 1’987.92 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.47 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 1.92 Prozent auf 606.40 CHF), Sandoz (+ 1.71 Prozent auf 69.04 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.51 Prozent auf 80.72 CHF), Galderma (+ 1.14 Prozent auf 159.65 CHF) und Logitech (+ 0.90 Prozent auf 85.08 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swisscom (-2.76 Prozent auf 653.00 CHF), Amrize (-2.48 Prozent auf 31.03 CHF), Nestlé (-2.37 Prozent auf 76.47 CHF), Helvetia Baloise (-2.31 Prozent auf 220.00 CHF) und Zurich Insurance (-1.84 Prozent auf 596.40 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 6’376’924 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304.649 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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