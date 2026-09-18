Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 138,75 CHF abwärts.
Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 138,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'852 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Swiss Re-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 138,00 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 531'127 Swiss Re-Aktien.
Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,88 Prozent. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,71 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Am 04.11.2027 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,43 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swiss Re von vor einem Jahr angefallen
Swiss Re-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight
Swiss Re-Aktie im Minus: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
17:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich: SLI verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Freitagvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel SLI beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)