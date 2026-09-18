Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’855 -0.7%  SPI 19’622 -0.4%  Dow 51’663 -0.2%  DAX 25’376 -1.3%  Euro 0.9456 0.0%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’357 0.4%  Bitcoin 64’814 2.9%  Dollar 0.8246 0.1%  Öl 104.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Helvetia Baloise46664220Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: So bewertet DZ BANK die adidas-Aktie
On-Aktie unbeeindruckt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben
Analysten verdoppeln KI-Prognose: SpaceX-Aktie setzt Erholungsversuch fort
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Suche...
ETF Sparplan

Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SLI-Kursentwicklung 18.09.2026 12:26:16

SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen

SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen

Derzeit agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

VAT
609.19 CHF 1.96%
Kaufen Verkaufen

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.09 Prozent fester bei 2’238.07 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.243 Prozent auf 2’230.69 Punkte an der Kurstafel, nach 2’236.13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’242.14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’229.43 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0.561 Prozent zu. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 2’297.96 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 2’215.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1’987.92 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.05 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2.77 Prozent auf 69.76 CHF), VAT (+ 2.62 Prozent auf 610.60 CHF), Galderma (+ 2.41 Prozent auf 161.65 CHF), Logitech (+ 1.99 Prozent auf 86.00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.91 Prozent auf 81.04 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swisscom (-2.90 Prozent auf 652.00 CHF), Nestlé (-2.26 Prozent auf 76.56 CHF), Helvetia Baloise (-2.22 Prozent auf 220.20 CHF), Lindt (-1.44 Prozent auf 8’555.00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1.39 Prozent auf 213.50 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4’932’096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 304.649 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0019 15.12.2028 151874137
Long 12.3209 18.06.2027 154868620
Long 113.7813 18.12.2026 153812439
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.3969 17.12.2027 159436229
Short 910.2501 16.10.2026 158828313
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0019 12.86 156216374
Long 12.3007 6.64 159012667
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7426 13.03 153255253
Short 11.5222 7.00 151874709
Short 16.55 4.40 152125364
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -40.96 129024514
Long 10 -10.69 123630198
Long 12 -19.89 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:15 SG-Marktüberblick: 18.09.2026
08:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
17.09.26 Logo WHS So vermeiden Sie die teuersten Fehler – Aus Vermögen wird Einkommen, Teil 4
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
17.09.26 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’601.18 17.22 SX7BOU
Short 14’799.14 13.81 S1BSHU
Short 15’360.95 8.88 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’854.72 18.09.2026 15:32:28
Long 13’389.72 19.92 SJBMDU
Long 13’049.75 13.81 SPSB7U
Long 12’497.76 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Goldpreis reagiert auf US-Leitzinsentscheid: Fed signalisiert weiteren Zinsschritt
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. fortgesetztt: Das müssen Anleger beachten

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’224.38 -0.53%