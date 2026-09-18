SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0.09 Prozent fester bei 2’238.07 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.243 Prozent auf 2’230.69 Punkte an der Kurstafel, nach 2’236.13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’242.14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’229.43 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0.561 Prozent zu. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 2’297.96 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 2’215.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der SLI einen Wert von 1’987.92 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.05 Prozent. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2.77 Prozent auf 69.76 CHF), VAT (+ 2.62 Prozent auf 610.60 CHF), Galderma (+ 2.41 Prozent auf 161.65 CHF), Logitech (+ 1.99 Prozent auf 86.00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.91 Prozent auf 81.04 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swisscom (-2.90 Prozent auf 652.00 CHF), Nestlé (-2.26 Prozent auf 76.56 CHF), Helvetia Baloise (-2.22 Prozent auf 220.20 CHF), Lindt (-1.44 Prozent auf 8’555.00 CHF) und Kühne + Nagel International (-1.39 Prozent auf 213.50 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4’932’096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 304.649 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch