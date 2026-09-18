ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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18.09.2026 12:26:16
Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich schwächer
Am Freitagmittag halten sich die Anleger in Zürich zurück.
Am Freitag notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0.02 Prozent tiefer bei 13’944.45 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.588 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.330 Prozent auf 13’901.32 Punkte an der Kurstafel, nach 13’947.31 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13’890.76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13’964.30 Einheiten.
So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0.820 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 14’320.90 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 18.06.2026, mit 13’765.83 Punkten bewertet. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 12’049.13 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.26 Prozent. Bei 14’669.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten registriert.
SMI-Gewinner und -Verlierer
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1.99 Prozent auf 86.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.91 Prozent auf 81.04 CHF), Roche (+ 0.86 Prozent auf 364.30 CHF), Partners Group (+ 0.74 Prozent auf 625.60 CHF) und UBS (+ 0.72 Prozent auf 42.19 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Swisscom (-2.90 Prozent auf 652.00 CHF), Nestlé (-2.26 Prozent auf 76.56 CHF), Kühne + Nagel International (-1.39 Prozent auf 213.50 CHF), Amrize (-1.16 Prozent auf 31.45 CHF) und Richemont (-1.05 Prozent auf 169.75 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’932’096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 304.649 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.15 zu Buche schlagen. Mit 7.37 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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