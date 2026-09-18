Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’948 0.0%  SPI 19’716 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’624 -0.4%  Euro 0.9472 0.1%  EStoxx50 6’301 -0.4%  Gold 4’391 1.2%  Bitcoin 64’556 2.5%  Dollar 0.8249 0.1%  Öl 102.3 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TotalEnergies-Aktie fällt: Milliarden-Deal mit BlackRock für afrikanische Infrastruktur
Lufthansa-Aktie freundlich: Boeing-737-MAX-Ausbau und drei Vorstände bleiben länger im Amt
Ölpreis kaum noch prognostizierbar: JPMorgan zieht Prognose zurück
Warnung von Kiyosaki: Historischer Crash im Anmarsch - so positioniert er sich
VW-Aktie schwächer: Konzernbetriebsratschefin verlangt von Autoherstellern klare Bekenntnisse zu Arbeitsplätzen in Deutschland
Suche...
ETF Sparplan

Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 18.09.2026 09:28:17

SIX-Handel SLI beginnt die Freitagssitzung im Minus

SIX-Handel SLI beginnt die Freitagssitzung im Minus

Der SLI gibt am Freitagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Roche
362.40 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag fällt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.15 Prozent auf 2’232.73 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.243 Prozent auf 2’230.69 Punkte an der Kurstafel, nach 2’236.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’229.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’234.23 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0.321 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 2’297.96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, notierte der SLI bei 2’215.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der SLI bei 1’987.92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3.80 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1.85 Prozent auf 606.00 CHF), Sandoz (+ 1.00 Prozent auf 68.56 CHF), Alcon (+ 0.75 Prozent auf 53.84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.68 Prozent auf 80.06 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.60 Prozent auf 217.80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swisscom (-1.64 Prozent auf 660.50 CHF), Helvetia Baloise (-1.60 Prozent auf 221.60 CHF), Nestlé (-1.29 Prozent auf 77.32 CHF), Zurich Insurance (-0.99 Prozent auf 601.60 CHF) und Amrize (-0.94 Prozent auf 31.52 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 3’623’654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304.649 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VAT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten