SIX-Handel SLI beginnt die Freitagssitzung im Minus

Am Freitag fällt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0.15 Prozent auf 2’232.73 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.243 Prozent auf 2’230.69 Punkte an der Kurstafel, nach 2’236.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2’229.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’234.23 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0.321 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 2’297.96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, notierte der SLI bei 2’215.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, stand der SLI bei 1’987.92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3.80 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’352.31 Punkte. Bei 1’915.56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1.85 Prozent auf 606.00 CHF), Sandoz (+ 1.00 Prozent auf 68.56 CHF), Alcon (+ 0.75 Prozent auf 53.84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.68 Prozent auf 80.06 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.60 Prozent auf 217.80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swisscom (-1.64 Prozent auf 660.50 CHF), Helvetia Baloise (-1.60 Prozent auf 221.60 CHF), Nestlé (-1.29 Prozent auf 77.32 CHF), Zurich Insurance (-0.99 Prozent auf 601.60 CHF) und Amrize (-0.94 Prozent auf 31.52 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 3’623’654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304.649 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch