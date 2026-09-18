Swiss Re-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re beim fairen Aktienwert von 160 Franken auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Solvabilitätsquote gewährleiste auch im schwachen Rückversicherungsmarkt hohe Dividenden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. In allen drei Segmenten sei die Sanierung des Rückversicherers nach aktuellem Stand der Dinge abgeschlossen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Swiss Re-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Swiss Re-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 139.45 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 448’713 Swiss Re-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 5.0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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