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18.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit negativen Vorzeichen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 139,25 CHF.

Swiss Re
139.36 CHF -0.19%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 139,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'937 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Swiss Re-Aktie bei 138,35 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,90 CHF. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 441'618 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 9,49 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 18,10 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,71 USD belaufen. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,43 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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