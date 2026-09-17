Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind

Am Donnerstag erhöhte sich der SLI via SIX schlussendlich um 0.70 Prozent auf 2’236.13 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.495 Prozent auf 2’231.49 Punkte an der Kurstafel, nach 2’220.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2’242.27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’224.43 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0.474 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der SLI bei 2’304.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der SLI noch bei 2’214.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, notierte der SLI bei 1’983.08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.96 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1’915.56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Helvetia Baloise (+ 5.33 Prozent auf 225.20 CHF), Sandoz (+ 3.29 Prozent auf 67.88 CHF), Galderma (+ 2.47 Prozent auf 157.85 CHF), Logitech (+ 2.40 Prozent auf 84.32 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.61 Prozent auf 79.52 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Alcon (-3.01 Prozent auf 53.44 CHF), Amrize (-1.46 Prozent auf 31.82 CHF), Straumann (-0.55 Prozent auf 94.66 CHF), Kühne + Nagel International (-0.37 Prozent auf 216.50 CHF) und Roche (-0.36 Prozent auf 361.20 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 6’718’198 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 303.309 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch