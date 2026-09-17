Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945 0.0%  SPI 19’676 -0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’645 -0.3%  Euro 0.9470 0.1%  EStoxx50 6’313 -0.2%  Gold 4’393 1.2%  Bitcoin 64’079 1.7%  Dollar 0.8249 0.1%  Öl 102.5 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SHL Telemedicine-Aktie sackt ab: Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Klausel
Roche-Aktie fester: Eröffnung von neuem Forschungszentrum in den USA
Leonteq-Aktie unverändert: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Helvetia Baloise-Aktie tiefer: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Suche...
ETF Sparplan

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SIX-Handel im Blick 17.09.2026 17:58:13

Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind

Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind

Der SLI gewann letztendlich an Wert.

ABB
80.46 CHF 1.06%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag erhöhte sich der SLI via SIX schlussendlich um 0.70 Prozent auf 2’236.13 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.495 Prozent auf 2’231.49 Punkte an der Kurstafel, nach 2’220.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2’242.27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’224.43 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0.474 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der SLI bei 2’304.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, stand der SLI noch bei 2’214.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, notierte der SLI bei 1’983.08 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.96 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1’915.56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Helvetia Baloise (+ 5.33 Prozent auf 225.20 CHF), Sandoz (+ 3.29 Prozent auf 67.88 CHF), Galderma (+ 2.47 Prozent auf 157.85 CHF), Logitech (+ 2.40 Prozent auf 84.32 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.61 Prozent auf 79.52 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Alcon (-3.01 Prozent auf 53.44 CHF), Amrize (-1.46 Prozent auf 31.82 CHF), Straumann (-0.55 Prozent auf 94.66 CHF), Kühne + Nagel International (-0.37 Prozent auf 216.50 CHF) und Roche (-0.36 Prozent auf 361.20 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 6’718’198 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 303.309 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0602 15.12.2028 156216263
Long 12.4656 16.06.2028 157230611
Long 797.8 16.10.2026 159436235
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.9075 19.03.2027 155830621
Short 398.9 16.10.2026 158827635
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.387 11.24 158569768
Long 11.5623 6.31 158828042
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0602 11.12 157036029
Short 9.4976 7.66 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -55.33 134029532
Long 8 -25.86 152739223
Long 12 -20.15 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten