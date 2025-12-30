Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’241 0.0%  SPI 18’185 0.0%  Dow 48’462 -0.5%  DAX 24’351 0.1%  Euro 0.9291 0.0%  EStoxx50 5’752 0.1%  Gold 4’331 -4.5%  Bitcoin 68’878 -0.6%  Dollar 0.7891 0.0%  Öl 61.8 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Alphabet A29798540Amrize143013422
Top News
Krypto-Ausblick trüb: Warum Standard Chartered das Bitcoin-Ziel halbiert hat
Tesla-Aktie als Top-Pick für 2026: Warum die Deutsche Bank weiter optimistisch ist
NVIDIA & Co.: Diese Aktien sieht BlackRock als klare Gewinner der KI-Offensive
KI-Aktien im Fokus: Gehört NVIDIA weiterhin zu den Top-Picks von Fidelity?
DigitalBridge-Aktie +10%: SoftBank treibt anscheinend mit Übernahme KI-Strategie voran
Suche...
Plus500 Depot
Mehr als Autos 30.12.2025 03:03:56

Tesla-Aktie als Top-Pick für 2026: Warum die Deutsche Bank weiter optimistisch ist

Tesla-Aktie als Top-Pick für 2026: Warum die Deutsche Bank weiter optimistisch ist

Die Deutsche Bank hat Tesla erneut als einen ihrer Top-Picks im Automobilsektor ausgewählt. Das Kursziel wurde angehoben, obwohl das klassische Autogeschäft schwächeln könnte.

• Deutsche Bank hat Tesla als Top-Pick für den US-Automobilsektor 2026 ausgewählt
• Kursziel wurde auf 470 US-Dollar angehoben bei beibehaltener Kaufempfehlung
• Analysten sehen den Fokus verstärkt auf Robotaxi und humanoiden Robotern statt auf dem Autogeschäft

Deutsche Bank setzt auf Tesla trotz EV-Schwäche

Die Deutsche Bank hat Tesla in einem Branchenausblick vom 10. Dezember 2025 als einen ihrer Top-Picks für den US-Automobilsektor für 2026 genannt. Wie Barrons unter Berufung auf die Analyse berichtete, gehört der Elektroautobauer damit neben traditionellen Herstellern wie General Motors, Ford und Stellantis zu den bevorzugten Titeln der Analysten.

Zudem hob die Bank ihr Kursziel für Tesla von 440 auf 470 US-Dollar an und behielt das Buy-Rating bei. Dies geschieht, obwohl das klassische Elektrofahrzeuggeschäft von Tesla unter Druck steht. Die Verkäufe in wichtigen Märkten wie China und Europa sind rückläufig, und für das Gesamtjahr 2025 werden laut FactSet-Konsens etwa 1,66 Millionen Auslieferungen erwartet - was den zweiten jährlichen Rückgang in Folge bedeuten würde.

Robotaxi und Optimus im Fokus

Trotz der Schwäche im Kerngeschäft sehen die Analysten erhebliches Potenzial. Auch wenn das Automobilgeschäft von Tesla 2026 hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, liege der Fokus verstärkt auf der Expansion des Robotaxi-Geschäfts sowie auf den Entwicklungen im Bereich humanoider Roboter, schreiben die Analysten.

Laut der Analyse könnte der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtmarkt im kommenden Jahr stagnieren oder sogar sinken. Auch Morgan Stanley warnte in einer Analyse vom 8. Dezember 2025 vor einem sogenannten "EV Winter". Wie Investing.com unter Berufung auf eine Kundennotiz des Analysten Andrew Percoco berichtete, rechnet Morgan Stanley mit einem Rückgang der E-Auto-Verkäufe in den USA um etwa 20 Prozent. Die Auswirkungen auf Teslas Aktienkurs dürften jedoch begrenzt bleiben, da viele Anleger Tesla inzwischen weniger als Autohersteller, sondern eher als KI- und Robotikunternehmen betrachten.

Markt für humanoide Roboter könnte Billionen erreichen

Tesla hat für das kommende Jahr zahlreiche KI-Projekte in der Pipeline, darunter eine Demonstration seines nächsten Optimus-Humanoidroboters. Morgan Stanley schätzt in einem Research Report vom 29. April 2025, dass der Markt für humanoide Roboter bis 2050 ein Volumen von rund 5 Billionen US-Dollar erreichen könnte.

In ihrer Bewertung schätzen die Deutsche-Bank-Analysten das Autogeschäft von Tesla auf etwa 175 US-Dollar pro Aktie, sehen aber erheblichen zusätzlichen Wert in den neuen Geschäftsfeldern: Das Energiespeichergeschäft wird mit 34 US-Dollar pro Aktie bewertet, das Robotaxi-Geschäft mit 148 US-Dollar und das Humanoid-Roboter-Geschäft mit 111 US-Dollar. Diese Bewertungsstruktur verdeutlicht, dass die Analysten den grössten Teil des Kurspotenzials ausserhalb des klassischen Autogeschäfts sehen.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Elon Musks SpaceX vor Mega-Börsengang 2026? Das sind die Folgen für die Tesla-Aktie
BYD-Aktie stark: Verkaufszahlen sollen 2025 weltweit an Tesla vorbeiziehen
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026

Bildquelle: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’799.83 19.05 SJVBHU
Short 14’060.67 13.79 SAPBKU
Short 14’613.37 8.77 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’240.59 29.12.2025 17:30:02
Long 12’682.92 19.62 SJ9BYU
Long 12’406.14 13.94 SP2B8U
Long 11’864.90 8.92 SQBBAU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Treffen von Trump und Selenskyj: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS in Rot
Realty Income-Aktie zeigt wenig Bewegung trotz Investition und Dividendenschritt
DigitalBridge-Aktie +10%: SoftBank treibt anscheinend mit Übernahme KI-Strategie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagnachmittag tiefer
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Abschlägen
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: SMI und DAX schliessen wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Goldpreis und Silberpreis mit neuen Rekorden - Bitcoin kaum verändert
Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück?
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
00:53 GNW-News: Sportstech Brands Holding GmbH informiert über den aktuellen Stand der Gespräche mit Interactive Strength, Inc. (Nasdaq: TRNR)
22:43 ROUNDUP 2: Trump unterstützt bei Neuaufrüstung Angriffe auf Iran
22:25 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Tesla sowie Gold- und Silberproduzenten schwach
22:17 Aktien New York Schluss: Tesla sowie Gold- und Silberproduzenten unter Druck
22:16 Netanjahu kündigt Auszeichnung Trumps mit Israel-Preis an
21:52 ROUNDUP: Trump unterstützt bei Neuaufrüstung Angriffe auf Iran
21:11 ROUNDUP: Putin wirft Kiew Angriff auf Residenz vor - Selenskyj: Lüge
20:57 Trump unterstützt bei Neuaufrüstung Angriffe auf Iran
20:46 Devisen: Euro gibt zum US-Dollar etwas nach
20:38 'Große Explosion': Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela