Tesla-Aktie als Top-Pick für 2026: Warum die Deutsche Bank weiter optimistisch ist
Die Deutsche Bank hat Tesla erneut als einen ihrer Top-Picks im Automobilsektor ausgewählt. Das Kursziel wurde angehoben, obwohl das klassische Autogeschäft schwächeln könnte.
• Kursziel wurde auf 470 US-Dollar angehoben bei beibehaltener Kaufempfehlung
• Analysten sehen den Fokus verstärkt auf Robotaxi und humanoiden Robotern statt auf dem Autogeschäft
Deutsche Bank setzt auf Tesla trotz EV-Schwäche
Die Deutsche Bank hat Tesla in einem Branchenausblick vom 10. Dezember 2025 als einen ihrer Top-Picks für den US-Automobilsektor für 2026 genannt. Wie Barrons unter Berufung auf die Analyse berichtete, gehört der Elektroautobauer damit neben traditionellen Herstellern wie General Motors, Ford und Stellantis zu den bevorzugten Titeln der Analysten.
Zudem hob die Bank ihr Kursziel für Tesla von 440 auf 470 US-Dollar an und behielt das Buy-Rating bei. Dies geschieht, obwohl das klassische Elektrofahrzeuggeschäft von Tesla unter Druck steht. Die Verkäufe in wichtigen Märkten wie China und Europa sind rückläufig, und für das Gesamtjahr 2025 werden laut FactSet-Konsens etwa 1,66 Millionen Auslieferungen erwartet - was den zweiten jährlichen Rückgang in Folge bedeuten würde.
Robotaxi und Optimus im Fokus
Trotz der Schwäche im Kerngeschäft sehen die Analysten erhebliches Potenzial. Auch wenn das Automobilgeschäft von Tesla 2026 hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, liege der Fokus verstärkt auf der Expansion des Robotaxi-Geschäfts sowie auf den Entwicklungen im Bereich humanoider Roboter, schreiben die Analysten.
Laut der Analyse könnte der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtmarkt im kommenden Jahr stagnieren oder sogar sinken. Auch Morgan Stanley warnte in einer Analyse vom 8. Dezember 2025 vor einem sogenannten "EV Winter". Wie Investing.com unter Berufung auf eine Kundennotiz des Analysten Andrew Percoco berichtete, rechnet Morgan Stanley mit einem Rückgang der E-Auto-Verkäufe in den USA um etwa 20 Prozent. Die Auswirkungen auf Teslas Aktienkurs dürften jedoch begrenzt bleiben, da viele Anleger Tesla inzwischen weniger als Autohersteller, sondern eher als KI- und Robotikunternehmen betrachten.
Markt für humanoide Roboter könnte Billionen erreichen
Tesla hat für das kommende Jahr zahlreiche KI-Projekte in der Pipeline, darunter eine Demonstration seines nächsten Optimus-Humanoidroboters. Morgan Stanley schätzt in einem Research Report vom 29. April 2025, dass der Markt für humanoide Roboter bis 2050 ein Volumen von rund 5 Billionen US-Dollar erreichen könnte.
In ihrer Bewertung schätzen die Deutsche-Bank-Analysten das Autogeschäft von Tesla auf etwa 175 US-Dollar pro Aktie, sehen aber erheblichen zusätzlichen Wert in den neuen Geschäftsfeldern: Das Energiespeichergeschäft wird mit 34 US-Dollar pro Aktie bewertet, das Robotaxi-Geschäft mit 148 US-Dollar und das Humanoid-Roboter-Geschäft mit 111 US-Dollar. Diese Bewertungsstruktur verdeutlicht, dass die Analysten den grössten Teil des Kurspotenzials ausserhalb des klassischen Autogeschäfts sehen.
D. Maier / Redaktion finanzen.ch
