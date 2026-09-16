XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone

Am Mittwoch fällt der TecDAX um 12:07 Uhr via XETRA um 0.21 Prozent auf 3’968.10 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 561.254 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.320 Prozent stärker bei 3’989.33 Punkten in den Handel, nach 3’976.62 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 3’954.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’989.40 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 0.369 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’105.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der TecDAX bei 3’966.54 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 16.09.2025, mit 3’548.66 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 6.06 Prozent auf 143.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.50 Prozent auf 66.50 EUR), Siltronic (+ 3.24 Prozent auf 70.20 EUR), JENOPTIK (+ 2.72 Prozent auf 38.52 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.43 Prozent auf 34.08 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Bechtle (-2.60 Prozent auf 34.52 EUR), SMA Solar (-1.88 Prozent auf 54.80 EUR), CANCOM SE (-1.74 Prozent auf 22.55 EUR), SAP SE (-1.54 Prozent auf 184.20 EUR) und IONOS (-1.51 Prozent auf 33.96 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 771’803 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.981 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6.55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch