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16.09.2026 15:58:16
Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker
Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.
Der MDAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.51 Prozent auf 31’293.82 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 347.739 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.319 Prozent auf 31’234.92 Punkte an der Kurstafel, nach 31’135.75 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31’020.62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31’308.89 Punkten lag.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.791 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der MDAX bei 32’464.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’586.54 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 30’100.16 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.01 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.89 Prozent auf 66.75 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.84 Prozent auf 140.60 EUR), JENOPTIK (+ 3.79 Prozent auf 38.92 EUR), Siltronic (+ 2.79 Prozent auf 69.90 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.71 Prozent auf 34.17 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil DEUTZ (-3.50 Prozent auf 11.58 EUR), Bechtle (-2.37 Prozent auf 34.60 EUR), freenet (-1.51 Prozent auf 24.72 EUR), AUTO1 (-1.34 Prozent auf 19.14 EUR) und Porsche Automobil (-1.30 Prozent auf 28.89 EUR).
Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1’378’036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.321 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.41 zu Buche schlagen. Mit 8.13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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