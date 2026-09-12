Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9465 0.2%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 63’082 1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Kuros32581411Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vor NASDAQ-Börsengang: Oura meldet Umsatzexplosion
Tesla- vs. Alphabet-Aktie: Wer macht das Robotaxi-Rennen?
Carl Icahn und Warren Buffett: Diese unterschiedlichen Philosophien trennen die beiden Wall Street-Legenden
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Bitcoin vor Rally? Was CZ jetzt grösser als Gold sieht
Suche...
ETF Sparplan

Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gemeinsames & Unterschiede 12.09.2026 02:17:00

Carl Icahn und Warren Buffett: Diese unterschiedlichen Philosophien trennen die beiden Wall Street-Legenden

Carl Icahn und Warren Buffett: Diese unterschiedlichen Philosophien trennen die beiden Wall Street-Legenden

Carl Icahn und Warren Buffett sind beide echte Wall Street-Grössen, die sich mit ihren Geschäften ein Milliardenvermögen aufgebaut haben und deren Ratschläge und Börsenweisheiten viele Kleinanleger beherzigen. Die Investmentstrategien der beiden Starinvestoren unterscheiden sich jedoch in manchen Punkten.

Occidental Petroleum
49.58 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen
• Icahn hat Ruf als aktivistischer Investor - Buffett bekannt für seine Value-Strategie
• Beide Starinvestoren suchen nach unterbewerteten Aktien
• Buffett bevorzugt lange Haltedauer - Icahn legt darauf weniger Wert

Carl Icahn ist Gründer und Vorsitzender der Holdinggesellschaft Icahn Enterprise, die auch die grösste Beteiligung in seinem Portfolio darstellt, und hat sich in den letzten Jahren einen Ruf als aktivistischer Investor aufgebaut. Er versucht also durch eine Beteiligung an einem Unternehmen, Einfluss auf das Management und die Unternehmensstrategie zu nehmen. So legte er sich zum Beispiel mit der Fast-Food-Kette McDonald’s an und pochte auf mehr Tierwohl in McDonald's-Lieferketten.

Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten und CEO der Investmentholding Berkshire Hathaway, ist derweil für seine Value-Investing-Strategie bekannt. Mit seinem Investmentvehikel setzt er auf Unternehmen, die eine gute wirtschaftliche Verfassung, eine starke Wettbewerbsposition, eine gute Führungsriege besitzen und deren Anteile unterbewertet sind. Sein Händchen für Aktiengeschäfte brachte ihm den Spitznamen "Orakel von Omaha" ein.

Trotz einiger Gemeinsamkeiten der beiden Starinvestoren, gibt es auch einige Punkte, in denen sich die Investmentstrategien der beiden unterscheiden. In einem Interview mit CNBCs "Closing Bell: Overtime" erläuterte Carl Icahn seine eigene und Warren Buffetts Philosophie.

Icahn: "Ich weiss nicht, ob wir völlig anderer Meinung sind."

"Er ist ein harter Kerl, dem man widersprechen kann. Ich meine, schauen Sie sich seine Bilanz an", so Icahn im Interview und spielte laut CNBC damit auf die Tatsache an, dass Buffett oftmals als grösster langfristiger Investor aller Zeiten bezeichnet wird.

"Ich weiss nicht, ob wir völlig anderer Meinung sind. Ich denke, wir sind gewissermassen in einem anderen Geschäft mit Warren. Ich bin ein Aktivist", so Icahn. "Ich suche nach einem Unternehmen, das meiner Meinung nach sehr unterbewertet ist, wie [Southwest Gas], und ich kann etwas dagegen tun. Das mache ich gerne. Deshalb komme ich jeden Tag zur Arbeit.", zitiert CNBC Icahn.

Suche nach unterbewerteten Aktien - Unterschied bei der Haltedauer

Sowohl Buffett als auch Icahn sind also auf der Suche nach unterbewerteten Aktien. Doch während Buffett für seine Geduld und die lange Haltedauer seiner Investments bekannt ist und in einem Brief an Aktionäre einmal schrieb, wenn sein Investmentvehikel "Teile herausragender Unternehmen mit herausragendem Management" besitze, sei die "bevorzugte Haltedauer tatsächlich ewig", erklärte Icahn, dass es bei den Positionen, die er aufbaue, weniger darum gehe, ein Portfolio aufzubauen, das langfristig gehalten werden solle.

"Wir suchen nach dem Moment, um zuzuschlagen, und natürlich hätte ich viel mehr Geld verdient, wenn ich die Apples und Netflix', die wir gekauft haben behalten hätte, aber wir haben sie gekauft und einen grossen Gewinn gemacht", so Icahn gegenüber CNBC.

2016 erklärte Icahn, dass er seine Apple-Aktien vollständig verkauft habe - im selben Jahr begann Buffett mit seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway Apple-Aktien zu kaufen. Seither ist die Apple-Beteiligung zu einer von Buffetts erfolgreichsten Investitionen geworden.

Icahn stösst Occidental-Beteiligung ab - Buffett kauft zu

Auch bei den Aktien des US-amerikanischen Ölförderers Occidental Petroleum mit Sitz in Houston, Texas, haben die Starinvestoren unterschiedliche Ansätze verfolgt. So hat Icahn seine verbliebenen Occidental Petroleum-Aktien im März 2022 verkauft, während Warren Buffetts Berkshire Hathaway ihre bereits beachtliche Occidental-Beteiligung innerhalb weniger Tage weiter ausbaute. Dass Icahn sich dafür entschied seine Occidental-Beteiligung abzustossen, als die Ölpreise auf Mehrjahreshöchststände kletterten, verdeutliche, wie der US-Milliardär gegenüber CNBC verlautete, die gegensätzlichen Philosophien von ihm und Buffett.

Icahn hatte 2019 mit dem Kauf von Occidental-Aktien begonnen. Im Interview erklärte er: "Wir haben tatsächlich fast 2 Milliarden Dollar mit der Aktie verdient. Und ich denke, wir als Aktivist haben etwas sehr Gutes getan", und fügte hinzu, dass er immer noch eine "komplizierte Absicherung" gegenüber Occidental habe.

"Ich besitze die Optionsscheine und shorte einige Aktien dagegen, und kaufe Short-Calls dagegen", gibt CNBC Icahn wieder. "Das ist meine alte Zeit. Ich war eine Zeit lang Arbitrageur und ich liebe es, mit diesen Derivaten zu spielen, also ist das eines der Spiele, in denen ich mitspiele.", so Icahn.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4286 17.06.2027 157879730
Long 12.48 19.03.2027 157335533
Long 623.2255 18.09.2026 157879728
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0821 10.81 159033493
Long 10.5631 5.92 158786660
Long 13.2601 3.94 158786659
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5 11.56 157049098
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.46 118442754
Long 10 -17.50 158524453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Das ist der beste Ratschlag, den Warren Buffett je bekommen hat
Aus diesen Gründen ist Warren Buffett zuversichtlich für die Zukunft des Value-Investings
Starinvestoren mit gleichem Vorbild: Das verbindet Warren Buffett und Michael Burry

Bildquelle: Bill Pugliano/Getty Images,Neilson Barnard/Getty Images for New York Times
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Occidental Petroleum Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
21.08.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Netflix Kaufen DZ BANK
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11.09.26 Logo WHS Oracle nach Zahlen: KI-Cloud explodiert – aber zu welchem Preis?
11.09.26 SMI-Talfahrt hält an
11.09.26 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
11.09.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.98 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
5'000 US-Dollar je Feinunze? Diese drei Entwicklungen könnten den Goldpreis laut Experten dorthin treiben
Oracle-Aktie rutscht ins Minus: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Freitagvormittag fester
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Zurich-Aktie im Plus: Zurich und Allianz anscheinend mit Risiko bei Eisenerzhändler Radiant World
Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 37/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.