STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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20.08.2026 18:35:45
EQS-DD: STRATEC SE: Ralf Leistner, Erwerb von 29.556 Aktien der STRATEC SE von Hermann Leistner und Doris Leistner durch Schenkung
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|STRATEC SE
|Gewerbestr. 37
|75217 Birkenfeld
|Deutschland
|Internet:
|www.stratec.com
|LEI Code:
|529900ZZJWANAFSPGV30
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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106732 20.08.2026 CET/CEST
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