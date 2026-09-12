So viel hätten Anleger mit einem Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren verloren

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Gestern vor 5 Jahren wurde Internet Computer bei 46.84 USD gehandelt. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in ICP investierten, hätten nun 21.35 Internet Computer im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 58.20 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.09.2026 auf 2.726 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 94.18 Prozent verkleinert.

Bei 2.021 USD erreichte die Kryptowährung am 01.08.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 8.964 USD erreichte der Coin am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net