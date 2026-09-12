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Investmentbeispiel 12.09.2026 11:03:08

VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

VeChain: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Bei einem frühen VeChain-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

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Vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0.030448 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 328’431.49 VeChain in seinem Depot. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0.007295 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’395.96 USD wert. Mit einer Performance von -76.04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0.004358 USD. Am 18.09.2025 erreichte VeChain sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.025948 USD.

Redaktion finanzen.net

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