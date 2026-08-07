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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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07.08.2026 16:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis wird am Nachmittag ausgebremst

Stellantis Aktie News: Stellantis wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 4,72 EUR ab.

Stellantis
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 4,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 4,69 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,77 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'471'773 Stellantis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 55,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.07.2026 bei 4,60 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 2,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,024 EUR. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 43.48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,619 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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