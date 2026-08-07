Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 4,75 EUR ab. Bei 4,75 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,77 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140'061 Stück gehandelt.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 121,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.07.2026 bei 4,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,024 EUR. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 43.48 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,619 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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