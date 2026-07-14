Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’193 -0.5%  SPI 19’960 -0.5%  Dow 52’499 -0.3%  DAX 24’988 -0.5%  Euro 0.9261 -0.1%  EStoxx50 6’238 -0.5%  Gold 4’020 0.5%  Bitcoin 50’936 0.5%  Dollar 0.8126 -0.2%  Öl 87.0 4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Wells Fargo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Deutsche Bank AG beurteilt BMW-Aktie mit Buy
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bechtle sichert sich Rahmenvertrag: Aktie trotzdem im Minus
TRATON-Aktie dennoch schwächer: Q2-Zahlen fallen deutlich besser aus als erwartet
Suche...
eToro entdecken

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

4.53
CHF
-0.05
CHF
-1.09 %
09:00:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.07.2026 10:48:50

Stellantis Hold

Stellantis
4.53 CHF -1.09%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen von 7 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer dürfte angesichts von Absatzwachstum und Kostensenkungen, trotz eines ungünstigeren Produktmixes sowie Preisdrucks in Europa, Ergebnisse im Rahmen der Konzernziele erreicht haben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zugleich sieht Laskawi aber auch Risiken durch den Abbau von Lagerbeständen in der zweiten Jahreshälfte./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Stellantis Hold
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4.88 € 		Abst. Kursziel*:
12.65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.07%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:48 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Stellantis Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen