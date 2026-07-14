Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor den am 30. Juli erwarteten Quartalszahlen von 7 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer dürfte angesichts von Absatzwachstum und Kostensenkungen, trotz eines ungünstigeren Produktmixes sowie Preisdrucks in Europa, Ergebnisse im Rahmen der Konzernziele erreicht haben, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zugleich sieht Laskawi aber auch Risiken durch den Abbau von Lagerbeständen in der zweiten Jahreshälfte./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Hold
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4.88 €
|
Abst. Kursziel*:
12.65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.07%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
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