Aufschläge in Paris: CAC 40 am Nachmittag fester

Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 15:40 Uhr 0.75 Prozent auf 8’734.74 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.527 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.598 Prozent auf 8’721.14 Punkte an der Kurstafel, nach 8’669.30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 8’715.84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’742.21 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1.96 Prozent aufwärts. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 06.07.2026, einen Stand von 8’479.87 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 06.05.2026, einen Stand von 8’299.42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der CAC 40 auf 7’635.03 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.58 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’742.21 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 172’079 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 238.569 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 8.03 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch