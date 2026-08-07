Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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07.08.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis büsst am Freitagmittag ein
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 4,73 EUR abwärts.
Die Stellantis-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 4,73 EUR. Die Stellantis-Aktie sank bis auf 4,69 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,77 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 969'534 Stück gehandelt.
Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 122,06 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,024 EUR. Stellantis gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Stellantis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,619 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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