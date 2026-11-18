Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 3,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 3,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,33 EUR. Bisher wurden heute 299'421 Stellantis-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 223,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2026 auf bis zu 3,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 0,11 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,009 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 28.10.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stellantis 0,99 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 37.61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,56 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Stellantis am 03.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,486 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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