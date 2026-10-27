Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’528 -0.5%  SPI 20’525 -0.4%  Dow 52’305 -0.1%  DAX 25’665 0.3%  Euro 0.9243 0.2%  EStoxx50 6’166 0.0%  Gold 4’051 -0.3%  Bitcoin 66’940 -0.2%  Dollar 0.8303 0.2%  Öl 115.4 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Logitech2575132Sandoz124359842ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Autobauer macht nach schwachem Vorjahresquartal mehr Gewinn
Silberpreis seit Rekordhoch halbiert: Konjunktursorgen oder geplatzte Spekulationsblase?
Bitwise-CIO Matt Hougan: Warum Bitcoin in jedem Marktumfeld punktet
Aktien von Amazon und Netflix im Blick: Prime Video holt deutsche Filmchefin von Netflix
BNP Paribas-Aktie schwächer: Aktienhandel bleibt wichtigster Treiber - Aktienrückkäufe
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

3.67
CHF
0.29
CHF
8.49 %
13:07:41
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2026 12:03:10

Stellantis Sector Perform

Stellantis
3.67 CHF 8.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Tom Narayan am Mittwoch nach dem Bericht. Entscheidend sei allerdings, dass Stellantis die Jahresziele bestätigt habe, während andere Autobauer gerade zurückrudern müssen./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
4.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
3.93 € 		Abst. Kursziel*:
1.83%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
4.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.05%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:03 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
11:18 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
19.10.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen