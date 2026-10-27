Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
3.67CHF
0.29CHF
8.49 %
13:07:41
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2026 12:03:10
Stellantis Sector Perform
Stellantis
3.67 CHF 8.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Tom Narayan am Mittwoch nach dem Bericht. Entscheidend sei allerdings, dass Stellantis die Jahresziele bestätigt habe, während andere Autobauer gerade zurückrudern müssen./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
3.93 €
|
Abst. Kursziel*:
1.83%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.05%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Stellantis
|
12:51
|Stellantis rutscht wieder in die roten Zahlen - Aktie erholt (AWP)
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis gewinnt am Mittwochmittag kräftig (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
10:36
|Mercedes and Stellantis struggle to revive fortunes despite cost cuts and new models (Financial Times)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Euronext-Handel: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|3.67
|8.49%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:07
|
RBC Capital Markets
Danone Sector Perform
|12:58
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|12:35
|
Bernstein Research
GSK Outperform
|12:06
|
UBS AG
Novartis Neutral
|12:05
|
Jefferies & Company Inc.
Unilever Underperform
|12:05
|
RBC Capital Markets
Unilever Sector Perform
|12:04
|
UBS AG
Unilever Sell