Die Stellantis-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 3,25 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Stellantis-Aktie bis auf 3,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'004'344 Stellantis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 223,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Stellantis-Aktie. Am 18.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,97 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,009 EUR aus. Am 28.10.2026 lud Stellantis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Stellantis ein Ergebnis je Aktie von 0,99 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,486 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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