Full Self-Driving 05.03.2026 03:37:58

Tesla-Aktie im Visier: FSD-Abostart in Europa erwartet - Einmalzahlung endet

Tesla-Aktie im Visier: FSD-Abostart in Europa erwartet - Einmalzahlung endet

Tesla bereitet eine grundlegende Änderung in der Bezahlstruktur des Full Self-Driving Modus in Europa vor. Das bisherige Kaufmodell könnte bald durch ein Monatsabonnement ersetzt werden.

• FSD-Einmalkauf weicht Subscription-Only-Modell
• Code-Hinweise und Indizien deuten auf EU-Start hin
• Regulatorische Freigabe in Europa noch offenRegulatorische Hürden

Flexiblerer Zugang durch Abo-Modell

Tesla plant eine Zäsur bei der Vermarktung seiner Full Self-Driving (FSD) Software und möchte den Einstieg für Kunden deutlich flexibler gestalten. Während Käufer in Deutschland bislang eine einmalige Summe von 7'500 Euro für die Freischaltung der erweiterten Fahrassistenzsysteme investieren mussten, rückt nun ein monatliches Abonnement in den Fokus. Dieser Schritt soll, wie Inside Tesla darlegt, die finanzielle Hemmschwelle für Neukunden massiv senken, da die Software so ohne langfristige Bindung im Alltag getestet und bei Bedarf monatlich gekündigt werden kann.

Entdeckungen im Quellcode der Niederlande

Konkrete Anzeichen für einen baldigen Start in Europa lieferte jüngst die Tesla-Webseite in den Niederlanden. Hier entdeckte der Twitter User @Tesla_NL_TR versteckte Code-Zeilen im Quelltext.

Diese sogenannten "Subscription Price Hooks" verweisen auf eine monatliche Gebühr von 99 Euro, was preislich exakt dem US-amerikanischen Modell entsprechen würde. Auch wenn es sich dabei, wie Teslahubs erklärt, momentan noch um einen inaktiven Platzhalter handeln könnte, zeigt der Fund deutlich, dass die technische Infrastruktur im Backend bereits vollständig vorbereitet ist und jederzeit aktiviert werden kann.

Regulatorische Hürden und Zeitplan

Trotz der technischen Vorbereitungen steht die endgültige Genehmigung durch die europäischen Behörden weiterhin aus. Tesla hatte ursprünglich das ehrgeizige Ziel formuliert, das System bis Februar 2026 offiziell auf europäische Strassen zu bringen, doch die finale Freigabe lässt trotz erfolgreicher Ride-Along-Programme in Städten wie Berlin, Hamburg und Amsterdam im vergangenen Jahr noch auf sich warten. Elon Musk äusserte sich zwar im Februar 2026 optimistisch über eine zeitnahe Entscheidung, doch noch gibt es keine offizielle Bestätigung der Behörden, so Teslahubs.

Ein globaler Strategiewechsel

Der Blick auf andere Märkte zeigt deutlich, dass das klassische Kaufmodell ein Auslaufmodell ist. In Nordamerika wurde laut die Option zum Einmalkauf bereits zum 14. Februar 2026 eingestellt, sodass Neukunden dort ausschliesslich auf das Abonnement angewiesen sind. Auch für Australien wurde Teslahubs zufolge das Ende der Kaufoption zum 31. März angekündigt, was darauf hindeutet, dass Tesla nach dem offiziellen Start der Abo-Funktion in Europa auch hierzulande die Ära der Einmalzahlung zügig beenden wird. Für die Kunden bedeutet dies zwar den Verlust einer permanenten Lizenz, sie gewinnen jedoch durch die monatliche Kündbarkeit eine neue Form der Entscheidungsfreiheit.

M. Maier / Redaktion finanzen.ch



Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Tesla-Aktie bald im KI-Rausch? Roboter Optimus könnte bereits 2026 Durchbruch erreichen
Showdown um Tesla-Aktie: Grossinvestoren veräussern - Privatanleger kaufen

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Katherine Welles / Shutterstock.com
