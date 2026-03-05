|Blick ins Portfolio
|
05.03.2026 03:50:18
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn grössten Aktienbeteiligungen des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds blieb unverändert.
Zwar ist die Wall Street-Grösse Ray Dalio nun bereits seit einiger Zeit nicht mehr aktiv mit der Führung des Hedgefonds betraut, bleibt aber in beratender Funktion tätig und der Name "Bridgewater" dürfte wohl noch für lange Zeit mit ihm in Verbindung gebracht werden.
Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten Aktienbeteiligungen von Bridgewater Associates im vierten Quartal 2025, die ausnahmslos alle im Berichtszeitraum angepasst wurden - und das teils sehr deutlich. Daneben hält Bridgewater auch einige ETFs, die hier jedoch nicht berücksichtigt wurden. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: SMI und DAX letztlich klar erholt -- US-Börsen schliessen in Grün -- Asiens Börsen zum Handelsende tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Mittwoch kräftige Aufschläge. Auch der deutsche Aktienmarkt stabilisierste sich. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.