Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds

Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn grössten Aktienbeteiligungen des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds blieb unverändert.

Institutionelle Investoren, die ein Vermögen von mindestens 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gemäss den Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dazu verpflichtet, ihre Investitionen vierteljährlich durch das Einreichen des 13F-Formulars offenzulegen. Diese Regelung betrifft auch den Hedgefonds Bridgewater Associates, der vom renommierten Starinvestor Ray Dalio ins Leben gerufen wurde, denn im vierten Quartal 2025 belief sich der Portfolio-Wert von Bridgewater Associates auf rund 27,422 Milliarden US-Dollar.
Zwar ist die Wall Street-Grösse Ray Dalio nun bereits seit einiger Zeit nicht mehr aktiv mit der Führung des Hedgefonds betraut, bleibt aber in beratender Funktion tätig und der Name "Bridgewater" dürfte wohl noch für lange Zeit mit ihm in Verbindung gebracht werden.

Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten Aktienbeteiligungen von Bridgewater Associates im vierten Quartal 2025, die ausnahmslos alle im Berichtszeitraum angepasst wurden - und das teils sehr deutlich. Daneben hält Bridgewater auch einige ETFs, die hier jedoch nicht berücksichtigt wurden. Stand der Daten ist der 31. Dezember 2025.

Redaktion finanzen.ch


