Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 31,00 auf 32,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wissenschaftsverlag habe insgesamt besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzung (Ebita) für das kommende Jahr./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19.32 €
|
Abst. Kursziel*:
67.70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
20.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.40%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
07.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SDAX aktuell: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)