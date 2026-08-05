Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
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05.08.2026 15:58:17
Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX klettert
Der SDAX gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.
Am Mittwoch tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.08 Prozent fester bei 18’653.74 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 89.632 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.498 Prozent auf 18’732.28 Punkte an der Kurstafel, nach 18’639.43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’622.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’747.57 Punkten verzeichnete.
SDAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.04 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’539.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’182.88 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 17’186.06 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.48 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SDAX-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Alzchem Group (+ 4.28 Prozent auf 163.40 EUR), Springer Nature (+ 3.54 Prozent auf 19.28 EUR), Stabilus SE (+ 3.12 Prozent auf 16.54 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2.85 Prozent auf 57.80 EUR) und Ottobock (+ 1.75 Prozent auf 58.20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Basler (-5.27 Prozent auf 24.25 EUR), Energiekontor (-4.17 Prozent auf 34.50 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2.63 Prozent auf 46.35 EUR), STO SE (-2.23 Prozent auf 96.60 EUR) und Grand City Properties (-1.84 Prozent auf 9.59 EUR).
Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 420’823 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX mit 3.723 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick
Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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