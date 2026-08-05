Aufschläge in Frankfurt: SDAX klettert am Mittwochmittag

Um 12:08 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0.07 Prozent auf 18’652.22 Punkte zu. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89.632 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.498 Prozent höher bei 18’732.28 Punkten in den Handel, nach 18’639.43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’747.57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’636.90 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1.04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 18’539.82 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 05.05.2026, mit 18’182.88 Punkten bewertet. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Wert von 17’186.06 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell ASTA Energy Solutions (+ 4.63 Prozent auf 58.80 EUR), Springer Nature (+ 3.87 Prozent auf 19.34 EUR), Alzchem Group (+ 3.38 Prozent auf 162.00 EUR), Stabilus SE (+ 2.49 Prozent auf 16.44 EUR) und Vincorion (+ 1.86 Prozent auf 19.69 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Basler (-3.91 Prozent auf 24.60 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2.21 Prozent auf 46.55 EUR), Drägerwerk (-1.59 Prozent auf 111.60 EUR), Hypoport SE (-1.52 Prozent auf 84.15 EUR) und STO SE (-1.42 Prozent auf 97.40 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 209’135 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 3.723 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2.34 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 7.64 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch