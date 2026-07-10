FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Nach einem starken, aber saisonal eher unbedeutenden ersten Quartal dürfte die solide Entwicklung des Medienunternehmens im zweiten Quartal angehalten haben, schrieb Steve Liechti in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Er hebt defensives Wachstum im Bereich wissenschaftliche Publikationen hervor./rob/mf/ag;