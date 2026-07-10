Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
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Springer Nature Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Nach einem starken, aber saisonal eher unbedeutenden ersten Quartal dürfte die solide Entwicklung des Medienunternehmens im zweiten Quartal angehalten haben, schrieb Steve Liechti in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Er hebt defensives Wachstum im Bereich wissenschaftliche Publikationen hervor./rob/mf/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.12 €
|
Abst. Kursziel*:
71.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.70%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
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