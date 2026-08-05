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Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003

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05.08.2026 10:37:05

Springer Nature Overweight

Springer Nature
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Geschäft mit Journalen des Verlags habe diesem ein starkes erstes Halbjahr beschert, schrieb Daniel Kerven in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Umsatzwachstum liege mit 6,2 Prozent über der Konsensschätzung von 5,6 Prozent./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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