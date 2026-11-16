NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 268 US-Dollar belassen. Flug 15 scheine weitgehend ein Erfolg für den Raumfahrt- und KI-Konzern gewesen zu sein, schrieb Douglas Harned am Montagmorgen. Entscheidend sei das Wieder-Auffangen der oberen Stufe von Starship, das anscheinend vollkommen planmäßig abgelaufen sei. Dies sei der entscheidende Faktor für die Wiederverwendbarkeit von Raketen. Harned sieht SpaceX diesbezüglich auf einem recht guten Weg. Fehlgeschlagen sei allerdings die ebenfalls geplante Rückkehr des Hauptantriebssystems./rob/ag/tih;