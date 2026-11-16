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SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

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16.11.2026 07:54:51

SpaceX Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 268 US-Dollar belassen. Flug 15 scheine weitgehend ein Erfolg für den Raumfahrt- und KI-Konzern gewesen zu sein, schrieb Douglas Harned am Montagmorgen. Entscheidend sei das Wieder-Auffangen der oberen Stufe von Starship, das anscheinend vollkommen planmäßig abgelaufen sei. Dies sei der entscheidende Faktor für die Wiederverwendbarkeit von Raketen. Harned sieht SpaceX diesbezüglich auf einem recht guten Weg. Fehlgeschlagen sei allerdings die ebenfalls geplante Rückkehr des Hauptantriebssystems./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 02:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 06:24 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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