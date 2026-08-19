SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Bewertung von SpaceX beim fairen Wert von 100 US-Dollar mit "Verkaufen" aufgenommen. Markus Leistner schrieb am Donnerstag von "Absturzgefahr im Bewertungs-Orbit". Der Weltraum- und KI-Konzern zähle zu den spannendsten Kapitalmarktgeschichten der kommenden Jahre. Die Umsetzung der Zukunftsthemen erfordere aber einen enormen Kapitalbedarf. Das von Konzernchef Elon Musk prognostizierte Marktpotenzial sei mit mehr als 28 Billionen US-Dollar unglaublich hoch. Er erachtet diese Zahl als viel zu optimistisch./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:11 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Verkaufen
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 139.65
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
$ 139.65
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Markus Leistner
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KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
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18.08.26
|SpaceX-Aktie im Fokus - Morgan Stanley sieht weiteres KI-Aufwärtspotenzial (finanzen.ch)
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18.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
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18.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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17.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Rot (finanzen.ch)
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17.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
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17.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
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17.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite nachmittags schwächer (finanzen.ch)
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17.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu SpaceX
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