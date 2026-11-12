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Index-Performance 12.11.2026 18:00:37

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt am Mittag

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt am Mittag

Der NASDAQ 100 wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Um 17:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.20 Prozent auf 28’430.47 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor eröffnete der Index bei 27’953.91 Zählern und damit 1.48 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (28’374.25 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28’548.55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27’940.58 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 4.28 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 30’664.70 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 29’742.60 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 25’517.33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 12.79 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Broadcom (+ 5.71 Prozent auf 364.94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5.61 Prozent auf 583.92 USD), SpaceX (+ 2.55 Prozent auf 143.31 USD), Booking (+ 2.28 Prozent auf 163.86 USD) und QUALCOMM (+ 2.14 Prozent auf 180.34 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Nebius (-17.80 Prozent auf 127.16 USD), CoreWeave (-7.42 Prozent auf 56.26 USD), NVIDIA (-5.46 Prozent auf 164.25 USD), Keurig Dr Pepper (-4.63 Prozent auf 36.48 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4.36 Prozent auf 117.02 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 117’611’031 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.571 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Micron Technology-Aktie präsentiert mit 4.62 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.60 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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