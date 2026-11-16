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FRIEDRICH VORWERK Aktie 110606428 / DE000A255F11

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16.11.2026 07:58:28

FRIEDRICH VORWERK Buy

FRIEDRICH VORWERK
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Pipeline- und Anlagenbauer am Freitag ein weiteres Quartal, in dem solide abgeliefert worden sei. Die starke Bedeutung von Joint Ventures im Projektmix sorge für überproportionales Ergebniswachstum./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Buy
Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74.20 € 		Abst. Kursziel*:
54.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
78.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.06%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
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07:58 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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