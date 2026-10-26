SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX von 235 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Ergebnissen für das dritte Quartal betrachtete Analyst Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie genauer die Dynamik des Unternehmens im KI-Bereich. Seiner Einschätzung nach könnten die Prognosen für die kommenden Quartale noch zu niedrig angesetzt sein. Zudem werde wohl die Fähigkeit unterschätzt, dass die Firma des Star-Unternehmers Elon Musk ihren technologischen Vorsprung bei Rechenleistung ummünzen könne./tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Buy
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 149.84
|
Abst. Kursziel*:
66.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 148.84
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.97%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
|
16:00
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
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|Kiew: Starlink bleibt weiter gedrosselt - entgegen Trumps Ankündigung - SpaceX-Aktie fester (AWP)
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23.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.ch)
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