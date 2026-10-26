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26.10.2026 16:06:01

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SpaceX von 235 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Ergebnissen für das dritte Quartal betrachtete Analyst Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie genauer die Dynamik des Unternehmens im KI-Bereich. Seiner Einschätzung nach könnten die Prognosen für die kommenden Quartale noch zu niedrig angesetzt sein. Zudem werde wohl die Fähigkeit unterschätzt, dass die Firma des Star-Unternehmers Elon Musk ihren technologischen Vorsprung bei Rechenleistung ummünzen könne./tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 11:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SpaceX Buy
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SpaceX 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
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16:06 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
07:42 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
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