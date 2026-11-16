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16.11.2026 08:06:36
Wichtiger Schritt für EvoNext: Geprüfte Zahlen von Ascend Sport Technology veröffentlicht
Die Firma Ascend Sport Technology, die im Dezember via eine Fusion mit EvoNext an die Schweizer Börse kommen will, hat den geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht.
Die geprüften Zahlen des Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahres entsprechen den vor gut zehn Tagen vorgelegten ungeprüften Werten. Demnach erzielte das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Montag einen Nettoumsatz von 43,8 Millionen Franken, was einem Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der EBITDA stieg auf 25,0 von 18,9 Millionen Franken. Unter dem Strich kam der Gewinn bei 8,7 nach 5,3 Millionen zu liegen. Die Eigenkapitalbasis erhöhte sich auf 76,0 von 66,8 Millionen.
EvoNext und Ascend Sport Technology unterzeichneten am 1. November 2026 einen Fusionsvertrag. Der nächste entscheidende Schritt ist die ausserordentliche EvoNext-GV vom 3. Dezember, welche abschliessend über die Fusion entscheiden wird.
rw/cg
Kriens (awp)
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